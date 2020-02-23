Стало відомо, що на Євробачення-2020 від України поїде гурт GO_A

22 лютого Україна обрала свого переможця у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020. Як повідомляє Politeka.net переможцями стали учасники гурту GO_A, яким букмекери не давали практично ніяких шансів (щоб подивитися відео виступу доскрольте сторінку до кінця).

Музиканти позиціонують себе як электрофольк-гурт. Вони вирішили створити цікавий жанр музики "укр-транс", який поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк.

В українському шоу-бізнесі гурт GO_A дебютувала в 2012 році з піснею "Коляда". Вона була презентована в соціальних мережах і швидко здобула популярність.

За 8 років існування на українській сцені GO_A стали учасниками великої кількості українських фестивалів: Jazz Koktebel, "Країна Мрій", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пікнік Слави Фролової", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air "Білі ночі vol2", і фестивалів в Ізраїлі, Польщі, Білорусі. Додамо, що в 2019 році пісні GO_A потрапили в першу десятку іТипеѕ Dance chart у Словаччині.

У мережі їх виступ викликав справжній фурор. Українці навперебій діляться своїми враженнями після побаченого виступу. Багато з них були щасливі, що саме цей гурт буде представляти Україну на Євробаченні 2020.

"Іноземці в захваті від нашої Катрусі! Наша українська Трініті❤️❤️❤️ Бажаю перемоги в Роттердамі!❤️❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "Я дуже радий! Це реально самоідентифікація країни. Так і топах європейців Україна високо 😍🔥", "Нарешті-то все чітко і без бруду", "Як тільки почула їх на першому відборі - закохалася! Круті!!! 🤩 З перемогою і удачі на конкурсі!👍👍👍", "Катя-молодчинка😻😻😻!!! Сильний голос,хороша фолькова пісня і підтримка і вподобайки європеців-все це вже є".

Знайшлися і ті, кому виступ гурту не сподобався. Вони не вірять в перемогу GO_A на Евробаченні 2020.

"Торішній випадок з Марув нічому не навчив?? вкотре ганебний відбір 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️", "Це жах", "Дуже нудно вийшло. Мені не подобається", "Виконавці добрі для нас,для українців,але не для Європи...у всіх країнах молодь стильно і круто...а у нас фольк, який ніхто не зрозуміє...це провал", "Фу, і ще раз фу. Ми будемо як завжди в дупі і точно не виграємо ✊🏻".

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