Леся Нікітюк не упускає можливості показати, як весело відпочиває за кордоном

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль Instagram, показала смішне відео і фото, зроблене з героями мультфільму "Мадагаскар" на одному з найдорожчих курортів в Єгипті, пише Politeka.

На знімку красуня в купальнику, поверх якого накинула джинсову сорочку, стоїть в оточенні людей, переодягнених у костюми пінгвіна, жирафа і зебри.

Крім того, в каруселі Леся виклала відео, де забавно танцює з бегемотом.

«Привезла сім'ю на відпочинок в улюблений і завжди веселий @rixospremiumseagate Відпочинемо і заробимо😄», - написала вона.

Яскраві кадри Нікітюк сподобалося багатьом. Про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Мені танці Ле більше подобаються, ніж бегемота...класссс👍», «Леся, коли ви встигаєте мотатися по світу? Ви ж весь час в телевізорі.😁😁😃😃», «Дикі танці», «Красуня», «І розумниця і красуня і з почуттям гумору все ок))))) ❤️❤️❤️❤️», «Прикольні у тебе друзі», «Вся банда в зборі», «Крута ))) Леся вогонь баба🔥🔥🔥»- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, як Леся Нікітюк показала незвичайне фото, на якому їй вдалося сфотографувати якийсь загадковий літаючий об'єкт в Берліні.

На ньому Леся позує вся в чорному і з бешкетним високим хвостиком на голові. Ведуча стоїть на мосту і посміхається, при цьому увагу до себе привертає незвичайний об'єкт, як би «завис» над головою у ведучої.

«Це у мене над головою німб або НЛО? Берлін ти прекрасний», - написала ведуча.

Об'єкт дійсно схожий на традиційну «літаючу тарілку» з фантастичних фільмів. Однак, пояснення виявилося набагато більш банальним: над головою у Лесі виявився фрагмент від ліхтаря, стовп якого закривають її волосся.

Нагадаємо, Нікітюк нарвалася на критику через апетитні кадри в ресторані.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала, як розважалася разом з подругою прямо в ліфті.

Також Politeka писала, що розкішна Нікітюк оголила груди і розкрила всі свої модельні параметри.