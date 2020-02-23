Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95", вразила чорно-білим селфі зблизька

Варвара в цей раз показала своє обличчя зблизька, з макіяжем. Волосся зоряної дочки були красиво укладені хвилями. Кошова в цей раз позувала з розпущеним волоссям. Її шию прикрашають намиста і ланцюжок.

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

По заднього виду на фото можна вгадати, що знімок Варвара зробила в автомобілі на задньому сидінні.

В коментарях шанувальники і фолловери Вари відзначили, що вона доросла не по роках, а також дуже красива.

«Красотуля», «вирішила винести сміття 🖤», «ланцюга круто, панки – не круто 😎», «Прям вау», «Гарно так-то», «красоточка», – написали користувачі мережі під фото.

Фото юної співачки зібрав майже тисячу лайків менш, ніж за годину.

Нагадаємо, що раніше старша дочка коміка Кошового і його дружини дизайнера Ксенії Варвара вразила талантом на сцені, крім того - дівчинка помітно подорослішала.

Так на новому опублікованому відео Варвара виступає на сцені дитячого музичного фестивалю «Зима 2019». Юна красуня з милого підлітка перетворюється на високу привабливу юну красуню, крім того - дуже талановиту.

Нагадаємо, що Кошовий із Кварталу 95 залишився один, акторові терміново шукають пару. Головний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий скоро отримає нового напарника. Відповідна публікація була опублікована на офіційній сторінці "Кварталу 95" у Facebook.

зокрема, зараз студія активно шукає Євгену Кошовому нового напарника для гумористичного шоу "Розсміши коміка".

Як відомо, раніше друге місце судді було закріплено за Юрієм Ткачем.

"Скучили за вашим улюбленим народним шоу "Розсміши коміка"? У цьому сезоні на вас чекає сюрприз. У Євгена Кошового з'явиться нова напарниця - прекрасна улюблениця всій Україні! Хто це буде? Пишіть свої варіанти в коментарі", - йдеться у публікації студії "Квартал 95".

Українці бурхливо відреагували на новину про пошук напарника для Євгена Кошового і припустили, що місце Юрія Ткача можуть зайняти Олена Кравець, так і Леся Нікітюк.

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