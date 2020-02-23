Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала танець в Instagram

На кадрах вона позувала у білій блузі, яку зав'язала на животі і рваних джинсах. На тлі можна побачити дзеркало, ноутбук та інші елементи інтер'єру кімнати. Дівчина танцювала під музику на камеру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити чи написати коментарі під кадрами. Все із-за того, що онука Ротару поділилася ними в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 19-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку і стилю. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну.

Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети.

Дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.

Соня вибрала для фотопрогулки довгу спідницю з розрізом і оригінальний чорний светр. Її волосся покладені в легкі хвилі. Зухвалий цибулю красуні довершили високі чобітки і біла сумочка. Примітно, що дівчина практично не використовувала макіяжу.

Повідомлялося, що онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко взяла участь у зйомці на Манхеттені.

На фото Софія в стильному костюмі в гусячу лапку позує на тлі красивих будівель. Дівчина як завжди виглядає чудово, а коротка спідниця підкреслює її стрункі ноги. Зазначимо, що для фотосесії Євдокименко вибрала свою улюблену укладання. Як їй вдається накручувати ці натуральні локони дівчина розповідала у своїх влогах.

Користувачам мережі припала до смаку нова зйомка Софії. Фотографії всього за півгодини зібрали понад 500 лайків.

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