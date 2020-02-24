Скандал навколо Ксенії Собчак і Любові Успенської обростає новими деталями

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, нещодавно королева шансону Любов Успенська взяла участь у зйомках ток-шоу "Док-ток", випуск якого присвячений її сім'ї.

У студії Успенська намагалася довести, що вона хороша мати, а у всіх бідах звинувачувала чоловіка Олександра, який нібито занадто багато дозволяв їх дочки.

«Де ти бачила батька, який говорить, що легкі наркотики корисні? Він винен в всім, мій чоловік всі роки мене використовував і шантажував. А я супермати!», - заявила вона і додала, що чоловік піднімав на неї руку.

В якийсь момент Ксенія Собчак задала співачці провокаційне запитання і вона в істериці покинула студію.

"Дай Бог, щоб ти не впізнала цього горя, що я дізналася. Тобі легко казати! Ідіотка, що я пішла на цю програму", – емоційно звернулася співачка до телеведучої.

Через деякий час Любов Успенська вибухнула публікацією в соціальній мережі і звинуватила Ксенію Собчак в неохайності і назвала низькопробним журналістом.

"...Головне, 10 разів подумати всім, хто збереться йти на шоу і до „жовтих журналістів“ подібних Ксенії Собчак, усвідомлюючи, що навіть неможливо буде припустити, який душевним болем це може обернутися! Я не чекала, що Ксенія Собчак компілює мої слова в щось здатне розвінчати громадський резонанс щодо подій, які відбуваються в моїй родині. Але, я була впевнена, що у за неї принаймні вистачить мудрості і розуму допомогти зупинити нескінченний потік негативу на мою адресу. Я йшла як мати до матері, як людина, яка знає ціну словам і гірку низку болю і розчарування від перекручування. Але я не те, щоб подумати не могла, я до дотепер не розумію, як це стало можливим? Мати, жінка, що дивиться в очі і згодна допомогти у все по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу, яка нібито виглядує з того самого весільного катафалка", написала королева шансону в своєму Instagram.

Ксенія Собчак миттєво відреагувала на критику і відкинула всі звинувачення Любові Успенської.

"Я вела себе як журналіст. Ви можете скільки завгодно говорити про жовтяницю, але не було натовпу, ні криків, ні пересмикування. Було тільки інтерв'ю з вами. І мої запитання вам. Так, незручні, так, неприємні. Але ніде не переходять межу такту. Ви просто прийшли, щоб виглядати певним чином, і вам не сподобалося, що я витягла з вас те, що ви не хотіли розповідати", - впевнено наголосила телеведуча.

Багато підписників підтримали королеву шансону і заявили, що шоу Ксенії Собчак стало "жовтим".

"Для чого взагалі пішли на цю програму?", "Любов не переживайте ви хороша мати, і ніхто не має права вас засуджувати, а Собчак нехай про своє життя хай народу розповість", "Я Вам дуже співчуваю", "Ви від Собчак очікували іншого? Вона цинічна", "Щиро вас підтримую і вашу дочку", - пишуть користувачі під публікацією.

"Ну, баб Люба, ти зовсім дурна? Це і є формат Собчак: підставити і обісратися, щоб мати перегляди. Вона точно так ж підставила і Бузову, і Варламова, і всіх інших героїв своїх „інтерв'ю“. Хто в здоровому глузді зв'яжеться тепер з Ксюшею? Незважаючи на самі жорсткі умови від Фадєєва, вона все одно показала Серябкіну дурепою, закопавши при цьому і себе", - відреагувала на скандал російський блогер Олена Міро.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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