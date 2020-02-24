Відома українська співачка Оля Полякова показала домашній образ в Instagram

На кадрах Полякова позує в банному халаті. На співачці більше нічого не видно. Вона розповіла на кадрах, що її покинув косметолог, тому довелося зайнятися своїм обличчям. Результат можна побачити на кадрах. На тлі можна побачити стіну і полку з рушниками та іншими предметами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати під ним коментар. Все із-за того, що Полякова опублікувала його в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова збентежила змінами у зовнішності, "примальовувавши" собі те, чим її не наділила природа.

Красуня поділилася кадрами в "сториз" в Instagram, на яких показала обличчя крупним планом. Артистка частенько бавиться різними фільтрами в соцмережі: то метелики "домальовує", то шапку Санти та інше. На цей раз Полякова вирішила спробувати щось новеньке. Артистка додала на свої щічки і носик милі веснянки. Оля навіть сама здивувалася, що виглядає "прикольно".

Артистка з'явилася в сірій джинсовій куртці, з випрямленими волоссям, які поклала на одне плече, і мінімумом косметики.

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова вразила фанатів природною красою, яку зняла на камеру.

Так, зірка позує на камеру без макіяжу після нової косметологічної процедури, на яку пішла перед тим, як знятися в кіно. На кадрах видно, що Полякова без макіяжу, з-за чого здається, що їй мало не 18 років.

На кадрах співачка позує у сірій кофті і жовтій курточці. Однак, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

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