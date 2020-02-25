Скандал з виходом принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї набирає обертів
зокрема з'явилися подробиці історії з забороною парі використовувати слово Royal (королівський) у всіх своїх проектах.
У відповідь на що, Меган і Гаррі поскаржилися, що з ними поводяться не так, як з іншими родичами королеви Єлизавети II.
Також вони заявили, що слово «королівський» не належить ні королеві, ні парламенту, однак погодилися, що не будуть використовувати його.
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«Хоча Монархія або Кабінет міністрів не володіють якою-небудь юрисдикцією щодо використання слова «королівський» за кордоном, герцог і герцогиня Сассекские не мають наміру використовувати «Sussex Royal» або яку-небудь ітерацію цього слова ніде в світі після 31 березня», - вони написали на своїй офіційній сторінці в соцмережі.
Зухвалий випад пари не залишився непоміченим, і багатьох британських поданих здивувало таке поведінка. Вони вважають, що королева багатьом пожертвувала з любові до онука і пішла на компроміси для того, щоб не загострювати ситуацію. За чутками, поведінка Меган її дуже злить.
«Це було тільки їх рішення, а сім'я намагається піти на все, щоб полегшити їм життя. Зрозуміло, потрібні жертви з обох сторін, але герцогам Сассекским варто бути більш вдячним королеві», — цитує Daily Mail слова джерела з палацу.
Також повідомлялося, що її Величність дала своєрідний випробувальний термін на рік, щоб подивитися, як виконуються умови їх домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду, а через рік королівська сім'я заново обговорить деталі угоди, пов'язані з роботою герцога і герцогині.
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