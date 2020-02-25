Скандал з виходом принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї набирає обертів

зокрема з'явилися подробиці історії з забороною парі використовувати слово Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

У відповідь на що, Меган і Гаррі поскаржилися, що з ними поводяться не так, як з іншими родичами королеви Єлизавети II.

Також вони заявили, що слово «королівський» не належить ні королеві, ні парламенту, однак погодилися, що не будуть використовувати його.

«Хоча Монархія або Кабінет міністрів не володіють якою-небудь юрисдикцією щодо використання слова «королівський» за кордоном, герцог і герцогиня Сассекские не мають наміру використовувати «Sussex Royal» або яку-небудь ітерацію цього слова ніде в світі після 31 березня», - вони написали на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Зухвалий випад пари не залишився непоміченим, і багатьох британських поданих здивувало таке поведінка. Вони вважають, що королева багатьом пожертвувала з любові до онука і пішла на компроміси для того, щоб не загострювати ситуацію. За чутками, поведінка Меган її дуже злить.

«Це було тільки їх рішення, а сім'я намагається піти на все, щоб полегшити їм життя. Зрозуміло, потрібні жертви з обох сторін, але герцогам Сассекским варто бути більш вдячним королеві», — цитує Daily Mail слова джерела з палацу.

Також повідомлялося, що її Величність дала своєрідний випробувальний термін на рік, щоб подивитися, як виконуються умови їх домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду, а через рік королівська сім'я заново обговорить деталі угоди, пов'язані з роботою герцога і герцогині.

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