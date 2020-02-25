Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

За словами артистки, концепція дебютної марки декоративної косметики сформувалася ще два роки тому, але знадобився час для опрацювання відтінків і текстур. Сьогодні зірка представила стильні кадри з фотосесії зі своєю продукцією, показавши не лише ідеальний колір шкіри і макіяж, але і струнку фігуру.

«Обожнюю активні дні!! 🤤 увагу на помаду 😛 І у мене для вас ще одна супер-новина! Вже завтра зустрічаємося в CALZEDONIA (ТЦ Європейський) - я розповім вам самим першим про нашому дуже класному спільному проекті @calzedonia & @verabeauty.official і відповім на ваші запитання!», – написала Віра.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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