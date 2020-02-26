Член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Melovin отримав низькі оцінки на конкурсі в 2018 році

Про це артист розповів в інтерв'ю «Люкс ФМ». Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.

Данилко вважає, що така різниця не випадкова. За його словами, низька оцінка могла бути покаранням за скандал з Росією. Як відомо, в 2017 році Росія не тільки відмовилася від участі в конкурсі, який проходив у Києві, але й відмовилася транслювати конкурс. За словами Данилка, організатори через це втратили дуже великі гроші.

«За глядацьким голосуванням він сьомий, тобто він в десятці. Яке там журі вирішує — ми це бачимо? Не бачимо. Тим більше, що був такий варіант, що спеціально покарали Україну за Росію», - заявив Данилко.

За словами артиста, Melovin сильно переживав через образи, які посипалися на нього після півфіналу. Він навіть особисто давав співакові заспокійливе перед виступом у фіналі Євробачення.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко не хоче виступати в Європі. Він заявив, що Вєрка Сердючка хоче, а Данилко ні.

«Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас», - зазначив він після виступу на Нацвідборі "Євробачення".

Як відомо, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце на Євробаченні 2007 року з піснею «Dancing Lasha Tumbai». Пізніше Данилко став членом журі на Нацвідборі як найдосвідченіший конкурсант.

Нагадаємо, що Андрій Данилко розпустив руки, помацавши Кароль за м'яке місце: "Тіна не стрималася", кадри конфузу.

Як повідомляла Politeka, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення: "Крута заявка на перемогу".

Також Politeka писала, що Вєрка Сердючка підірвала Нацвідбір на Євробачення, українці кусають лікті: «Ось, за кого треба голосувати!».