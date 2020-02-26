Відома співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.
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Співачка вирішила представити інтимної кадр, позуючи в білій подовженою сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і досить масивні прикраси - сережки і такого ж дизайну кільце.
Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%. Підкреслимо, що Тіна використовує коштовності із спеціальної колекції. Артистка при цьому досить часто носить прикраси з східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її образ.
Ось що відповіли користувачі:
«боже,яка красуня 😉», «Красиваяяя ❤️🌟», «Хіба законно бути такою красивою?😍😊», «Нереальна краса ❤», «Незрівнянна 🔥😍», «найкрасивіша жінка в світі ❤️», «Кошечкаа😻😻😻», «як можна бути такою гарною 😍😍», «Все я потонула😍», «Краса! 😍😍😍», – пишуть користувачі.
Причому тиждень тому артистка виставила схожий, однак більш примітний кадр в кольорі і з масивними прикрасами. Також зазначимо, що в цьому фотосеті яскравим акцентом в образі Кароль стала відсутність деталей іміджу - на кадрі видно лише рукавички зірки з безліччю каменів.
При цьому помітно, що зірка дуже вдало доповнила образ природним, майже непомітним макіяжем без акценту на губах, але з підкресленими очима.
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