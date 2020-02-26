Відомий український співак Андрій Данилко, більш відомий під своїм сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, розповів про набраному вазі і хвороби

В новому інтерв'ю для "Люкс.ФМ" Данилко розповів, що сталося і чому він поправився. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Про це пише Politeka.

Андрій зазначив, що у нього великі проблеми зі сном. Для нього немає поняття день або ніч. Також є якась хвороба, про яку Данилко нічого не сказав.

"Зараз я зайнятий своїм лікуванням. Йдуть якісь зрушення, став дуже мало є взагалі. Ось я поправився, пояснюю, ось я погано виглядаю, я ж не поправляюсь від їжі або тому що, багато хто думає, я випиваю часто, хоча я випиваю", – заявив співак.

Також Данилко додав, що є проблема, яку вирішують лікарі. Він мріє стати Джастіном Бібером вже до літа.

"Але це інша проблема, я зараз намагаюся її вирішити і, слава богу, вони хоч розуміють, лікарі, в чому ця проблема. Це розв'язувана проблема, вона є, і я її вирішую. Сподіваюся до літа бути взагалі Джастіном Бібером", – закінчив артист.

Повідомлялося, що член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Melovin отримав низькі оцінки на конкурсі в 2018 році.

Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.

Данилко вважає, що така різниця не випадкова. За його словами, низька оцінка могла бути покаранням за скандал з Росією. Як відомо, в 2017 році Росія не тільки відмовилася від участі в конкурсі, який проходив у Києві, але та відмовилася транслювати конкурс. За словами Данилка, організатори цього втратили дуже великі гроші.

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