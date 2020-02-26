Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в новому цікавому образі в Instagram

На фото Світлана Лобода позує в синьому піджаку і штанях, а образ доповнила каблуком, сумочкою та окулярами. Під піджаком можна побачити прозору сіточку. На тлі практично нічого не видно, хоча варто співачка, швидше за все, на піску. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора. на показі одного з улюблених брендів", - написала Лобода.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків за півгодини і написали кілька коментарів:

"Як же я обожнюю цей style...", "У мене костюм з горіхів і сухофруктів, склеєних медом", "Ну, просто сяйво...", "Чекаємо фото з Мадонною", "Вчора знову на першій смузі!", "Дуже сподіваюся, що вам сподобалося на показі", "Красуня наша. Як завжди прекрасна. Не дарма завжди твердили світу, що краса врятує і Світлані Лободі кумиру костюм спасителя йде", "Я дивлюся ваші історії з @bicholla і починаю розуміти , що насправді існує дружба між дівчиною і хлопцем. Ви такі милі. Світлана, мені подобається ваша щирість".

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цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. В незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька годин тому.

Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Лобода спочатку з'являється в образі інопланетної чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско.

Нагадаємо, названі розцінки на хіти Лободи, Лоліти та інших зірок

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