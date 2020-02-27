29-річна українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко домашнім зобов'язаннями часом віддає перевагу роботі

Артистка одружена з російським співаком Владом Топаловим, а трохи більше року тому у пари народився син Михайло. Дівчина зізналася, що не весь свій час приділяє пранню, готуванню й догляду за малюком. Вона найняла цілий штат особистих помічників, разом з якими у неї з'явився шанс займатися роботою, пише "Стар хіт".

За словами Регіни, багато хто думає, що мати хатню робітницю - це понти. Однак, чому б і ні, якщо дозволяють кошти.

"Багато хто вважає, що, якщо у тебе є няня, охоронець, водій, хатня ­робітниця, — це все понти. Для когось, може, так і є. Але особисто для нас — це можливість позбавитися від дрібних побутових питань та спрямувати свої зусилля на виховання сина, на відносини один з одним і на нашу професійну діяльність", - поділилася співачка, пояснивши ситуацію на прикладі. Так, вона могла б витратити годину на прибирання або на ділову зустріч, яка їй принесе прибуток в тисячах доларів.

"Так що велика частина заробленого йде на те, щоб позбавити себе від рутини і з головою зануритися у творчий процес. І це велике щастя, що у всіх починаннях мене підтримує коханий чоловік», - підсумувала Тодоренко.

Раніше ми повідомляли, артистка багато часу проводить разом з сином в поїздках. Нещодавно вони відпочивали на Мальдівах. Красуня ділилася жаркими кадрами з тропічного пляжу. Регіна блиснула розкішними формами, а також умилила карапузом.

"Яке миле фото❤️Регіна, ви в прекрасній формі і вам дуже йде материнство😍"; " Ааааа це таке соковите фото 👍, ось це так 😍Мої хороші ❤️"; " Це саме класне відчуття❤️ бачити Вашу ♥️ в дитині 🤗", - писали в коментарях.

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