Зірковим партнером Євгена Кошового на популярному українському шоу стане головна блондинка країни

Як повідомляє Politeka, про це йдеться на сторінці «Студія Квартал 95».

Так, зірковою соведучою Кошового стане Оля Полякова.

«Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – щоб вони дійсно були дотепними. Але гроші я люблю не менше, і не бажаю їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити непросто. Не думайте, що я дурний. Ні-ні-ні, роботу свою добре знаю і розсмішити мене буде важко», - зазначила вона.

Уточнюється, що провідна буде провідною цілий сезон.

Як повідомлялося раніше, артистка Оля Полякова висловилася про українських зірок, які гастролюють з концертами в Російській Федерації.

Полякова додала, що сама також їздить в Росію, але тільки тому, що у неї там живе мама. На території країни-агресора вона не виступає, і це її принципова позиція.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналістів.

"Не можу сказати, що не їжджу в Росію до мами. Я не їжджу туди з виступами, це моя принципова позиція, зайнята в кінці 2014 року, коли став зрозумілим масштаб того, що відбувається і не залишилося ілюзій. Мама, звичайно, частіше приїжджає в Україну, ніж я їжджу до неї", – розповіла Полякова.

Полякова заявила, що може зрозуміти зірок, які їздять в РФ, щоб заробити гроші, так як в РФ шоу-бізнес більш розвинений і дає широкі можливості артистові. При цьому Полякова не уточнила, чи підтримує вона особисто гастролерів.

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».

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