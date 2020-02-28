Леся показала, як розважалася після вечірки у відпустці

Леся Нікітюк вирушила у чергову відпустку, на цей раз у Єгипет, звідки показала стильний "образ дня"

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки, пише Politeka.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк нові знімки, на яких позувала на тлі вечірнього Шарм-ель-Шейха в бузковому топі і спортивних штанях. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і відзначати, що Леся схудла.

«Хтось тут бачить Лесю? Я бачу лише якусь імператрицю», «Давайте фанатських зустріч в Шармі! Ми прямо в сусідньому готелі!😱😅», «Лесі,який ваш секрет стрункості?) враховуючи божевільний доступ до смачної їжі ?)», «найкрасивіша Україночка😍))))*****», «Боже, які довгі пальці! Віддайте трошки😂», «Лесинька у вас там круті окуляри?» «, «Худиш нереальний, просто выпадываешь з одягу)», – пишуть користувачі.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

Також зірка показала кадри з відпочинку з подругою, з якою відправилася в магазин і навіть похвастлась підбіркою зимового одягу, яку примерялала. Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло шубою, вистачає їй до колін.

Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, однак користувачі не змогли прокоментувати ролик, оскільки Леся представила його в розділі Сторі. На фан-акаунтах дане відео з'явилося також через деякий час.

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