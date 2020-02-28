Не може без пошлостей

Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, став гостем шоу «Вечірній Ургант»

Про це Тарзан розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з шоу, передає Politeka.net. На шоу Тарзан вибрав незвичайний наряд. Він надів облягаючу водолазку коричневого кольору і джинси у великих дірках.

«Трохи скрінів з сьогоднішнього 'Вечірнього Урганта ". Сперечаємося у кого з нас палець краще))))) і це саме невинне, чим ми мірялися», - підписав Тарзан фото.

Фото набрали понад 2700 лайків. Не стрималася навіть російська телеведуча Евеліна Бльоданс. Вона поставила Тарзану лайк і написала «Ух ти». Шанувальники в коментарях хвалять і критикують Сергія.

«Клас!! Обожнюю вас двох! Буду дивитися», «Тарзанушка, так несподівано і рада була тебе бачити у Вечірньому Урганті! Салют!», «На Урганті був красень, так тримати. Позитив і гумор на вищому рівні», «До біса привабливий», «Краще вже без штанів! Для чого такі драні надягати», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Тарзан навіть встиг посваритися в коментарях з одним з фоловерів.

Як відомо, «Вечірній Ургант» - це вечірнє розважальне шоу, яке регулярно виходить з 2012 року. Це адаптація американських програм формату «Late Night Show».

Раніше ми писали, що Тарзан опублікував знімок без одягу. Він сфотографував себе в дзеркалі. На фото артист стоїть голим, а інтимне місце прикрив статуеткою коня.

«Композиція "ДВАКОНЯ" полотно, масло (вершкове) имульгатори», - написав Тарзан.

Також нещодавно Тарзан здивував мережу незвичайним костюмом. Артист натягнув на себе сірий костюм, який повністю обтягнув його тіло. Користувачі помітили схожість наряду Глушка і костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона одного разу з'явилася на сцені.

Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Корольовій: "Молодець, Наташка!".

А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Корольову ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".

Також Politeka повідомляла, що Тарзан ошелешив новим відео перед своїм Тарзан-шоу: "Фу, навіщо таке викладати?".