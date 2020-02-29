Моделі нерідко стають актрисами. Давайте ознайомимося з топ-п'ять красунями, які тепер також підкорюють голлівудський Олімп і не тільки

Варто відзначити, що не всім подобаються моделі в якості актрис і налаштовані до красунь скептично, але все ж деякі з них талановиті і заперечувати це не можна.

27-річна модель Саша Лусс, уродженка Магадана, завоювала серце французького кінорежисера Люка Бессона. Дівчина з'явилася вже в двох його фільмах: "Валеріан і місто тисячі планет" і "Анна", пише Оbozrevatel.

Паралельно зі зйомками Саша навчається в Кембриджському університеті, де вивчає історію літератури.

Кар'єра моделі Кара Делевінь стрімко зростала. Однією з перших ролей у зірки була княжна Сорокіна у фільмі "Анна Кареніна".

Також зірка виконала роль у фільмі "Паперові міста", після чого на неї звернули увагу відомі режисери. Згодом вона виконала головну роль у фільмі "Валеріан і місто тисячі планет".

Зараз Кара продовжує виходити на подіум і зніматися в кіно.

Модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкорила красою. Дівчина потрапила в світ модельного бізнесу у 16 років. У 2010 році дівчину запросили на зйомки в знаменитих "Трансформерах", однак преса розгромила її гру.

Тільки от все одно її запрошували в інші фільми. Наприклад, в "Божевільному Максі: Дорозі люті" вона виконала роль дружини Несмертного Джо. Відомо, що картитна стала однією з кращих 2010-х років.

Емілі Ратаковськи славиться відвертими фото в Instagram, а також зйомками у фільмах. Дівчина почала кар'єру з 14 років і з тих пір її популярність тільки росте.

Вона зіграла у дитячому серіалі "Айкарлі", а потім знімалася в кліпах відомих виконавців.

Пізніше зірка виконала роль коханки основного персонажа фільму "Зникла", а нещодавно вона зіграла в "Ідеальній пастці".

Знаменита ізраїльська модель Галь Гадот встигла выдслужити в армії протягом двох років. Там вона займалася вивченням юриспруденції.

Перші проби для ролі в кіно у зірки були невдалими. Дівчину вже майже затвердили на роль у фільмі "Квант милосердя", але в підсумку вона дісталася Ользі Куриленко. Але все ж світова слава дісталася зірці після виконання персонажа "Диво-жінка".

Нагадаємо, модель часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, модель похвалилася пружним тілом без одягу

Також Politeka інформувала, що гаряча артистка сховала красу під прозорою тканиною: це фото "бомба"