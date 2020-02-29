Російська балерина Анастасія Волочкова з'явилася з іншою зіркою Олею Бузовою
Як виявилося, дівчата народилися в один день, 20 січня, тільки з різницею в 20 років, передає Politeka.net.
Зірки записали відео, на якому розповіли, що зустрілися випадково на святі Масляна. Далі дівчата повідомили, що їх дата народження дуже потужна і це можна помітити навіть за фотографіями в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Обидві жінки посміхалися, а в кінці балерина поцілувала співачку в щічку: "Ого, зовсім вже по-дитячому".
Ці кадри Волочкова оприлюднила у своєму Instagram.
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Обидві позували в чорних вбраннях, тільки у Анастасії воно було прикрашене золотими вставками, а в Олі - золотим написом. Крім того, на Бузовій крім футболки, можна помітити чорний піджак. Також співачка доповнила образ прикрасами у вигляді сережок-кілець і тонкого ланцюжка.
Обидві російські знаменитості виглядали добре.
"Зустріч народжених в один день😊 20 січня!🌺", - підписала відео балерина.
За 14 годин кадри подивилися понад 85 тисяч осіб.
Можливість коментувати зірка відключила давно, тому у користувачів була можливість тільки поставити лайки.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова привідкрила завісу особистого життя в ефірі на радіо. Як виявилося, артистка готується до весілля.
Зірка в Instagram поскаржилася, що з таким щільним графіком, їй ніколи навіть поїсти, і показала кадри з курячими та перепелиними яйцями, а також овочами, які їй прислали з супермаркету.
Нещодавно стало відомо, що Волочкова запланувала весілля на 20 вересня. Свято має пройти у Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки, де, за словами зірки, "дуже красиво і романтично".
Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова позувала з дітьми, в компанії чоловіків та сама.
Зірка була в яскравій короткої пачці, її образ завершла прикраса на голові.
Балерина посміхалася, сідаючи на шпагат, а також просто позуючи стоячи. Анастасію завалили білими трояндами - це її улюблені квіти. Виглядає Волочкова задоволеною і щасливою.
"Це був аншлаг!😊👍 І нашим учасницям чудовим спасибі!" - написала вона.
Нагадаємо, Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку
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