Російська балерина Анастасія Волочкова з'явилася з іншою зіркою Олею Бузовою

Як виявилося, дівчата народилися в один день, 20 січня, тільки з різницею в 20 років, передає Politeka.net.

Зірки записали відео, на якому розповіли, що зустрілися випадково на святі Масляна. Далі дівчата повідомили, що їх дата народження дуже потужна і це можна помітити навіть за фотографіями в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Обидві жінки посміхалися, а в кінці балерина поцілувала співачку в щічку: "Ого, зовсім вже по-дитячому".

Ці кадри Волочкова оприлюднила у своєму Instagram.

Обидві позували в чорних вбраннях, тільки у Анастасії воно було прикрашене золотими вставками, а в Олі - золотим написом. Крім того, на Бузовій крім футболки, можна помітити чорний піджак. Також співачка доповнила образ прикрасами у вигляді сережок-кілець і тонкого ланцюжка.

Обидві російські знаменитості виглядали добре.

"Зустріч народжених в один день😊 20 січня!🌺", - підписала відео балерина.

За 14 годин кадри подивилися понад 85 тисяч осіб.

Можливість коментувати зірка відключила давно, тому у користувачів була можливість тільки поставити лайки.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова привідкрила завісу особистого життя в ефірі на радіо. Як виявилося, артистка готується до весілля.

Зірка в Instagram поскаржилася, що з таким щільним графіком, їй ніколи навіть поїсти, і показала кадри з курячими та перепелиними яйцями, а також овочами, які їй прислали з супермаркету.

Нещодавно стало відомо, що Волочкова запланувала весілля на 20 вересня. Свято має пройти у Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки, де, за словами зірки, "дуже красиво і романтично".

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова позувала з дітьми, в компанії чоловіків та сама.

Зірка була в яскравій короткої пачці, її образ завершла прикраса на голові.

Балерина посміхалася, сідаючи на шпагат, а також просто позуючи стоячи. Анастасію завалили білими трояндами - це її улюблені квіти. Виглядає Волочкова задоволеною і щасливою.

"Це був аншлаг!😊👍 І нашим учасницям чудовим спасибі!" - написала вона.

Нагадаємо, Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку

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