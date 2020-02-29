Популярна телеведуча Лера Кудрявцева розкрила справжню причину розлучення з відомим співаком Сергієм Лазарєвим

Про це зірка розповіла в ефірі шоу "Олена млинець", передає Politeka.net.

Як відомо, телеведуча була у відносинах з Сергієм Лазарєвим протягом чотирьох років - до 2012 року.

Лєра Кудрявцева відверто зізналася, що у неї були серйозні плани на майбутнє з Сергієм Лазарєвим, і вона планувала народити від нього дитину.

Але музикант тоді заявляв, що не сприймає її в якості дружини і матері своїх дітей, а хотів лише дружніх відносин з нею. Цими висловлюваннями Сергій Лазарєв породив чутки про те, що Лера служила йому для маскування нетрадиційної сексуальної орієнтації.

В ефірі програми Лера Кудрявцева визнала, що любила співака. А головною причиною розставання вона назвала "божевілля" музиканта на своїй роботі.

Сергій Лазарєв нібито робив ставку не на сімейні цінності, а на заробіток і виступи, тому телеведуча залишила спроби хоч якось врятувати ці відносини.

"Я закохалася потім. Сергій, до речі, довго не розмовляв зі мною через це. Лазарєв просто був одружений на своїй роботі, я хотіла дітей. Ми розмовляли про малюків, думали, але не склалося", - відверто розповіла зірка в ефірі програми.

Раніше Лєра Кудрявцева зізналася, що захоплювалася марихуанной. За словами телеведучої, на даний момент вона не п'є алкоголь і не вживає наркотики. Хоча, вона зізналася, раніше захоплювалася "травичкою".

"Мабуть, я не п'ю тому, що я сама себе закодувала. Я страшенно злякалася... Я захоплювалася травичкою, але це не було на постійній основі, але це було періодично. І один раз я мало не померла", – розповіла телеведуча.

В якийсь момент їй навіть стало так погано, що вона викликала швидку допомогу.

"Потім щось сталося з нервовою системою або мозком, я не знаю, що це було, я величезний період часу кожен день викликав собі швидку, бо я кожен день думала, що помираю. Я тоді ще не знала, що це називається панічні атаки. І я на фоні цих панічних атак сама себе настільки залякала, що я тепер не п'ю алкоголь і не курю... Ну, крім сигарет, єдине, чим можу себе розслабити", - телеведуча розкрила подробиці свого життя.

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