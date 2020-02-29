Знаменита українська співачка Анна Седокова з'явилася на спортивному матчі коханого в новому іміджі

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже з недавнього часу Яніс і Ганна проводять все більше часу разом.

Сама артистка вирішила показати себе повноцінно новому іміджі - після того, як зірка зістригла чубок, вона ще жодного разу не з'являлася з новою укладанням на публіці. Варто відзначити, новий стиль викликав досить неоднозначну реакцію в мережі. При цьому на матчі коханого Яніса зірка виглядала дуже щасливою і всіляко привертала увагу до себе.

До цього Ганна показала себе в компанії Амінова в стильному вбранні – своєму костюмі яскраво-жовтого кольору. Однак увагу привернула саме зачіска зірки – як відомо, кілька днів тому зірка вперше зістригла чубок.

«Все, чим займається Стелла Амінова @stellaaminova , це дуже красиво, а тепер ще й смачно 🍫 . Я хочу ще раз привітати з презентацією здорових і смачних цукерок для дітей. Це дуже актуально і потрібно. Захоплююся і люблю @stellaaminova ❤ Йдемо всі є корисні шоколадки!», - написала Анна.

А ось що відповіли користувачі:

«Чому нова маска недоступна?», «А що чубчик все таки не зайшла ??», «Цікаве цієї хренью вони своїх дітей годують))🤣😃», «Ой, я теж хочу обнімашек😍😃», «Підстригти чубок а потім її прибирати, справжня жіноча натура😥», «Аня така милашка ❤️😍Розумничка ,завдяки вам тепер знаємо, що є такий чудовий шоколад 🍫 😋».

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