Знаменита українська співачка Анна Седокова розповіла про проблеми свого охудения

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Нещодавно артистка заявила, що їй не можна молодные продукти і яйця, саме тому влаштувала марафон зі схуднення. При цьому зірка також публічно розповіла, як сіла на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від дуже багатьох продуктів і страв.

Сьогодні співачка поділилася новим досвідом, правда під розмитим і не досить доречним знімком:

«У нас третій день марафону #СедоковаПП. І поки що найскладніше для мене - це кожен день вибирати фотки і постити їх 😂

З їжею все відмінно! Важливо розуміти, що я створила його не з закликом всім відмовлятися від молока і яєць. Кожен сам вибирає, якою дорогою піде до красивого і здорового тіла мрії, тут ми просто підтримуємо один одного 🤗 , ділимося порадами, шукаємо союзників і разом святкуємо перемоги над зайвими або відсутніми сантиметрами 🥳 . Далі корисне, зберігаємо.

Ще один метод схуднення - програми для підрахунку КБЖУ, якщо правильне харчування не твоя історія. Є і худнути можна, просто вирахуй свою норму, внось кожен продукт в таблицю і розрахуй, що і коли можеш з'їсти. Як казав мій давній приятель спортсмен, любив боротьбу і бургери зі свининою: «не важливо, що ти їси, коли вважаєш КБЖУ, поправитися можна і на порожній гречці, якщо ти будеш їсти її мішками». Так насолоджуйтесь!», – написала Анна під новим постом.

Також Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже з недавнього часу Яніс і Ганна проводять все більше часу разом.

Сама артистка вирішила показати себе повноцінно новому іміджі - після того, як зірка зістригла чубок, вона ще жодного разу не з'являлася з новою укладанням на публіці. Варто відзначити, новий стиль викликав досить неоднозначну реакцію в мережі. При цьому на матчі коханого Яніса зірка виглядала дуже щасливою і всіляко привертала увагу до себе.

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