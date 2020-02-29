Співак так і не зміг пробачити батькові, що той покинув сім'ю

Відомий український артист Макс Барських у відвертому інтерв'ю розповів про те, які насправді у нього були стосунки з рідним батьком

Визнання прозвучали в шоу «Ходять чутки», ведучою якого на каналі в YouTube є колишня наречена Віталія Козловського Раміна Есхакзай, передає Politeka.

Співак, який 8 березня святкуватиме свій 30-річний ювілей і справжнє ім'я якого Микола Бортник, розповів, що його дитинство було дуже нелегким. Виною всьому – пристрасть батька до алкоголю.

«Тато пив і бив мене і маму. Коли аналізую дитинство, думаю, як я примудрився стати нормальною людиною після всього того, що відбувалося. Але я абсолютно не звинувачую ні батька, ні матір. Коли людина нещаслива, вона робить дурні вчинки. До того ж під впливом алкоголю…», – згадує зірка.

За словами Барських, його батько був дуже доброю і веселою людиною і навіть «по-хорошому божевільним», проте його погубив алкоголізм. Постійне вживання спиртного викликало серйозні порушення в мозку, однак, незважаючи на дві пережитих операції, чоловік не перестав пити. Максимум на що його вистачало – це пару тижнів без горілки.

Коли майбутньому співакові було 11 років, батько пішов з сім'ї. У 2018 році відомий кліпмейкер Алан Бадоєв спробував налагодити спілкування свого підопічного з його батьком, знявши його в кліпі на пісню «Лютий». Однак ці зйомки стали справжнім випробуванням для Макса.

«Ми стояли з ним лицем до лиця, і я не пам'ятаю, коли в останній раз відчував настільки сильний емоційний дискомфорт. Кожен раз, коли Алан говорив «стоп», я просто відходив далеко від павільйону, і у мене лилися сльози. Я не міг це зупинити. Розумів, що немає образ, але, мабуть, були дитячі травми», – ділиться Барських.

Спільна робота батька і сина так і не допомогла їм знову стати близькими людьми, а незабаром після зйомок літній чоловік помер.

За словами співака, надивившись на батька, він намагається тримати свої пристрасті під контролем, уникає «загулів» і хоче домогтися світового визнання.

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