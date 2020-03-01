Відома українська співачка Тіна Кароль продовжує радувати користувачів мережі спокусливими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, спокуслива Тіна Кароль, яка має не тільки нереально красивий вокал, але й може здивувати пластикою тіла, як зробила це у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020.

Але не тільки амплуа спокусниці вражає шанувальників Тіни, яскраві кадри, які вона розміщує в своєму Instagram так само розбурхують увагу її фанатів.

Так, цього разу артистка вирішила показати досить стильні кадри, зроблені під час відвідування заходу з приводу "Великого Весняного концерту" у палаці "Україна".

Як видно, перед публікою Тіна з'явилася в яскравому сценічному образі. Кароль блищала в ефектній сріблястій сукні, яка підкреслила всі вигини її витонченої фігури. Провокаційною родзинкою лукв є дуже глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст знаменитості. При цьому ніяких лямок від білизни не спостерігається.

Незмінним атрибутом її образу стала червона помада і розкішні локони в стилі Голлівуду.



Фанати Тіни Кароль не зможуть прокоментувати неперевершені кадри, а також залишити свої лайки, адже співачка поділилася ними в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що знаменита співачка Тіна Кароль поділилася поборкой фото, зроблених на останньому концерті.

Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в незвичайному вбранні.

На наступних фото артистка позувала в одному лише яскраво-зеленому комбінезоні з безліччю гудзичків і кишень. Однак найбільш яскравим кадром став той, на якому Тіна приспустивши напівпрозорий халат нахилилася в латексному боді. Вбрання вигідно підкреслив декольте зірки.