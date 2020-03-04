Зірка ТБ Настя Івлєєва насмішила мережу відвертими кадрами з собою "коханою" в головних ролях

Екс-телеведуча "Орел і Решка" і зірка мережі вирішила "не винаходити велосипед" і не стала шукати ґрунт для своєї гумористичної діяльності ніде інакше, як на просторах неосяжного Інтернету. Майстерний фотошоп і пара веселих фото з життя - готова підбірка дійсно смішних картинок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих фото артистка "підставила" своє миле личко до тіл тієї ще "армії народних героїв": "дворові пацани", одіозні російські політики-жінки, "дама легкої поведінки" і "пані постарше, любителька спиртного" - добірка вийшла ефектною.

Шанувальники Насті не перестають дивуватися винахідливості та "реальному" почуттю гумору артистки:

"Аххахаах))) Даєш молодь"

"Буйки стирчать які"

"Знатно наколбасили"

"Це розрив"

"Орууууу😂😂😂😂😂"

Раніше ми писали, що телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з блискучого сукні без бретелей і зайвих деталей. При цьому артистка показала також акуратно покладені в м'які хвилі локони і яскравий макіяж.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилася від жіночного образу.