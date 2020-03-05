34-річна актриса Єлизавета Боярська, донька радянського артиста Михайла Боярського, збентежила домашніми фото з коханим

Як передає Politeka.net, дівчина вирішила привітати 37-річного чоловіка Максима Матвєєва, теж актора, з виходом останньої серії "Тригера", в якому він зіграв головну роль. Боярська поділилася інтимними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. На фото вона постала в трохи розпатланому вигляді й непофарбованою.

"Ось цього хлопця сьогодні офіційно можна вітати з прем'єрою!!! Сьогодні остання серія Тригера. Це твій успіх, успіх і ваш прорив. До мене в ці тижні то і діло підходили люди і говорили, -дивимося , не можемо відірватися. Я так рада, що я так пишаюся!!! @maxim_matveev_ Твій талант і твоя фантастична працездатність зустрілися з найкрутішою командою і матеріалом і вийшла бомба! Я вітаю всіх творців, всіх артистів!!! Ви зробили чудове кіно! #тригер #максимматвеев #прем'єра @1tv"

"Пара століття!!! Люблю шалено Вас!!! Творіть!!! Дай бог всіх благ!!!"

"Як ви схожі ))))"

"Боже. Які ви світлі! ❤️"

"схожі, як два сіамських близнюки👍 красені ❤️"

"офігенна пара"

"Проект дійсно крутий вийшов! Дивиться на одному диханні! А Максим просто фантастичний!!!"

"Дуже подобається серіал 🔥🔥🔥 робота Максима просто вау🔥👏"

Раніше ми повідомляли, Єлизавета здивувала фото з новою зачіскою - каре з випрямленим волоссям (як виявилося, це був парик). Актриса прикрасила голову стрічкою-обідком ніжно-кремового відтінку. А неперевершений макіяж з акцентом на очі підкреслив її природну красу.

"Весна. На вулиці нічого не змінилося, але настрій "кровобурлический"...))) Фото", - підписала знімок зірка.

Шанувальники менш ніж за добу встигли поставити майже 50 000 "сердечок", а коментарі повні компліментів.

"Неймовірна жіночність! 👁"; "Найчудовіша актриса для мене. Безмежно талановита ! Спасибі Вам за Вас таку ! Навіть кліпи з Вами -мистецтво. Дивилася "Вишневий сад"-це просто нереально зіграно....", - писали в коментарях.

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