Актриса Тетяна Кравченко, яка відома українцям-любителям серіалу "Свати" за роллю Валюхи в ньому, покрасувалася перед камерами в "класичних" своїх образах

Актрису, яка зіграла Валентину Будько в «Сватах» всі звикли бачити на екранах в образі такої собі домашньої тітоньки, яка вся в справах кухні, господарства, що наганяє свого чоловіка-любителя прикластися до чарки. Цього разу "Валюху" показали в одних з кращих й таких, що запам'ятовуються типових образах героїні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку серіалу.

Так на умовному відео - добірці з фото артистки - під пісню зі словами "Серце стислося, розлетілося на шматки...від туги" фото Тетяни чередуются: відразу Валюха постала вся вимазана брудом перед камерами, після - з мискою для білизни, в літньому халатику...

Шанувальники ТБ-серіалу під постом пишуть, що "обожнюють Валюху" і про те, що без неї "Свати не були б Сватами".

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани. З перервами проект триває вже 12 років.

Як повідомлялося, режисер серіалу Андрій Яковлєв розповів, що сьомий сезон популярного серіалу «Свати» стане останнім.

У новому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів. Відомо, що серіал ввели мати нареченого-іноземця Женьки, а також молодих Валюху та Івана Будько. Син Федора Добронравова Віктор Добронравов зіграє молодого Івана, а актриса Дарина Рибак замінить Тетяну Кравченко.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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