Зірка колись популярного в Україні проекту "Фабрика зірок", учасницею якої була свого часу і тепер знаменита Регіна Тодоренко, Таня Воржева покрасувалася на камеру без білизни - українка, варто варто відзначити, неймовірно схожа на Голлівудську зірку Анджеліну Джолі

Нові пікантні фото і відео зі зйомок Тетяна опублікувала в особистому акаунті популярної соцмережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

В профілі Тані в Insta чимало фото особистого характеру: тут тобі і спекотні пози на пляжі у купальнику, і бекстейджі відвертих фотозйомок, і загадкові портретні фото...

Так останній фотосет українки-красуні привернув увагу публіки в мережі особливо - на фото і відео Таня Воржева красується в прямому сенсі слова без білизни, точніше, без бра, а свої пишні груди вітчизняна копія Анджеліни Джолі прикрила руками й прикрасою зі штучних перлин.

Варто задзначити, що в мережі чимало інформації про те, що Тетяна володарка натуральних форм і, нібито, навіть її обличчя не торкалися хірурги - пухкі губи, акуратний носик та інше з улюбленого мільйонами обличчя знаменитої Джолі у "нашої Тані" такі красиві від природи.

Нагадаємо, раніше зірка екранів і мережі Регіна Тодоренко вирішила показати, як працює, а спосіб для цього обрала нетрадиційний.

Зірка екранів і мережі вирішила показати, як працює, а спосіб для цього обрала нетрадиційний.

Так на новому опублікованому Регіною фото вона показала, яка з неї, цитуємо "продюсерша":

«(Хештег) Регіна Продюсерша у справі Знімаю новий сезон! У моїй професії я зустрічаю цікавих людей! Мені вдалося поспілкуватися з культовими персонами , дізнатися їх думки про…», - підписала артистка фото, де вона сидить у кріслі в досить провокуючій позі. Зірка "Орел і решка" була в білій блузці, класичному взутті і широких штанях. Тодоренко сиділа так, що трималася однією своєю рукою за ногу, закинувши другу ногу на краєчок крісла.

Регіна у класичному "прикиді", при макіяжі і з дещо стурбованим виразом обличчя дуже сподобалася своїм підписникам, всього за кілька хвилин після публікації пост зібрав вже тисячі лайків і десятки коментарів:

"Ділова ковбаса)))"

"Вау, вау, вау"

"нереальна красуня"

Нагадаємо, що сімейство Бекхемів влаштували грандіозне свято для дітей: кадри розкішної урочистості злили в мережу.

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