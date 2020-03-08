Відома українська співачка Оля Полякова і телеведуча Леся Нікітюк показали новий кадр в Instagram

На кадрах Оля і Леся стоять на сцені і стрибають. Вони тримають ноги зсунутими, то ставлять їх ширше, ніж на рівень плечей. Полякова була в короткій чорній сукні і без білизни, а Леся в піджаку. Образ доповнили перша кросівками, а друга великими чобітьми. На тлі можна побачити інших людей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.



Знаменитості позували на шоу "Расмеши Коміка", де Полякова стала провідною.

"Дівчинки, з 8 березня", - написала Полякова під кадром, який опублікувала у себе в профілі.

Фанати не змогли поставити лайки або оцінити публікацію. Все із-за того, що вона розміщена в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова вирішила показати дуже інтимне, на думку багатьох користувачів мережі, процедуру.

Артистка вирушила на сеанс масажу обличчя і тіла. Опубліковані кадри в сториз виконавиці, ймовірно залучили масу уваги її шанувальників, так як вона при процедурі, зрозуміло, роздяглася. Оля лежала під білими простирадлами і відразу показала, як масажують її обличчя, а після - як розминають тіло в районі спини. Перебуваючи в останньому згаданому положенні лежачи на животі на кадрах видно, що вітчизняна селебрітіс була без ліфчика.

Повідомлялося, що популярна співачка Оля Полякова вразила яскравим кадром з Парижа.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на яких виглядає дуже щасливою. Полякова позувала посеред знаменитого паризького кабаре Crazy Horse в компанії своєї приятельки.

Для виходу в світ знаменитість обрала екстра-міні чорного кольору з вирізом. Наряд підкреслив достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію і довгі ноги. Рукави і верх сукні прикрашені стразами сріблястого відтінку.

Нагадаємо, Полякова засвітила зайве в одному халатику, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що суперблондинка Полякова присвятила своїм достоїнством в центрі Парижа

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