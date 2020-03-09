Український співак Віктор Павлік показав, як готується одруження вчетверте

Павлик відправив своїй коханій фото, де у нього маска-патчі під очима. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку дівчини в мережі.

"Вітя, наречений-дідок, збирається до коханої", — написав артист.

Наречена показала фанатам милу листування і зазначила, що так її наречений веселить.

Відомо, що пара знає, де вони будуть святкувати весілля. За словами Каті, нареченої, вона закохалася в цю локацію. Правда, де вона, поки ніхто не говорить.

Варто додати, що 54-річний музикант і співак Віктор Павлік в поточному році в четвертий раз піде під вінець. Його обраниця на 28 років молодша за нього.

Пара зараз активно готується до весілля. Дівчина адже вперше виходить заміж.

Раніше ми повідомляли, що знаменитий співак Віктор Павлік збирається одружуватися знову, на цей раз на своєму концертному директора Катерині Репяховой.

Нещодавно молода дівчина показала, як вона почала готуватися до весілля і відверто зізналася яке "взаєморозуміння і любов" панують у її з Віктором будинок.

Сьогодні ж на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилося весняне фото, на якому вона позувала без білизни і будь-яких прикрас. Катерина показала себе в природному вигляді, прикривши груди пишним весняним букетом.

Повідомлялося, що молода коханка Віктора Павліка Катерина Репяхова раптово здалася у весільній сукні.

25-річна обраниця відомого українського співака, судячи з усього, серйозно налаштована на те, щоб зв'язати себе узами шлюбу зі своїм коханим. Як видно, дівчина вже щосили готується до весілля.

Репяхова відкрито заговорила про майбутнє свято на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс. Дівчина відповіла на питання своїх передплатників про те, чи визначилися вони з Павликом з датою весілля. Вона не стала ділитися подробицями, проте дала чіткі і досить однозначну відповідь: «Да, давно».

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