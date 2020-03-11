66-річна актриса Тетяна Кравченко, народна улюблениця завдяки ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", проявила себе з несподіваного боку

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Кравченко з'явилася в яскраво-зеленій сукні з рожевими квітами, а також малиновою перукою і моторошним клоунським гримом на обличчі. Актриса повідомила, що змінилася заради нової ролі у виставі "Обід для грішників". Тетяна не змогла стримати захоплення, зізнавшись, що їй дуже подобається її героїня.

На відео артистка посміхається і гримасує, а також вигукує: "Алілуя, брат!"

Грим і забавний наряд не завадили шанувальникам так само поважати і любити Кравченко. За кілька годин ролик зібрав понад 17 000 "сердечок".

"Танюша ви супер в будь-яких ролях❤️👏"

"Голос 🔥впізнаваний. Обожнюю Вас"

"Обожнюємо!!! Любимо!!!( Роль в сватах - чудова!!!)"

"Клоунеса!"

"Не можу намилуватися 😘Ви найкраща!!!!!"

"Краса страшна сила!"

"Діти не лякаються?"

"Незвичайна❤️"

Шанувальники то і діло запитують у Кравченко, коли вийде довгоочікуваний 7-й сезон "Сватів". Справа в тому, що після останнього сезону пройшло сім років: зйомки були заморожені з ряду причин, в тому числі і через одного з головних акторів Федора Добронравова (грає чоловіка Валюхи), якому заборонили в'їзд в Україну за антиукраїнські висловлювання.

У лютому 2020 зйомки, нарешті, продовжилися. Роботи ведуться в Білорусі під Мінськом. За попередньою інформацією, глядачі зможуть побачити улюблений серіал на екранах до кінця поточного року.

У новому сезоні герої у своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана Будько в юності.

Так, песонаж Тетяни Кравченко в дитинстві зіграє 12-річна українська актриса Марія Тарасова, у якої, не дивлячись на юний вік, за плечима величезний досвід - 40 ролей.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко показала, як проводить вечір: «Жінка вогонь», з'явилося фото.

Як повідомляла Politeka, Добронравов не втримався і видав всю правду про звільнення Васильєва з "Сватів": "Дуже підло...".