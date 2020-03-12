Принц Гаррі став жертвою розіграшу, який організували відомі російські пранкери "Вован" і "Лексус"

Про це стало відомо з офіційного Ютьюб-каналу пранкерів. Вони представилися шведською екоактивісткою Гретою Тунберг і її батьком. Пранкерам вдалося зв'язатися з принцом двічі – до Нового року та 22 січня, після того, як принц Гаррі і Меган Маркл повідомили про своє рішення відмовитися від королівських обов'язків. Відомо, що обидва рази принц розмовляв з пранкерами з Канади. Це говорить про те, що пара переїхала до Канади задовго до офіційного оголошення про їх рішення.

Принц Гаррі зізнався, що ні він, ні його дружина Меган Маркл практично не спілкується з іншими членами королівської сім'ї. Він також розповів, що ніхто не позбавляв їх титулів, просто їх попросили не використовувати їх для заробітку грошей.

«Але преса примудрилася так все подати, щоб здавалося, ніби нас їх позбавили», - зазначив чоловік.

За словами принца Гаррі, йому дуже важко було відмовитися від палацового життя, тому рішення піти разом з Меган і почати нове життя далося йому нелегко. Втім, він вважає, що вони вчинили правильно, бо змогли захистити свого сина Арчі від долі публічної особи.

Чоловік зізнався, що все життя він і його родина боялися бульварних ЗМІ, які писали про їх «брудну білизну». Але Меган навчила його боротися з цими страхами та ігнорувати таблоїди, які намагаються очорнити його сім'ю.

«Стати дружиною принца - не так вже й чудово, тут є багато "шарів", а нормальне життя - набагато краще королівського», - заявив принц.

З розмови випливає, що ініціатором відмови від королівських обов'язків стала саме Меган Маркл.

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