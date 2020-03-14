Відома співачка Світлана Лобода показала, як займається собою навіть під час відпочинку

цього разу співачка вирішила показати на невеликому відеоролику в соціальній мережі Instagram, як займається спортом на балконі на відпочинку, повідомляє Politeka.

У записі видно, як спочатку колега Світлани знімає гарний вигляд міста, сонячні вулиці з безліччю будинків і яскраве небо. Після дівчина переводить камеру на саму артистку, яка лежачи на підлозі робить вправу «ножиці», а після махає ногами, фактично розминаючись перед іншими тренувальними зв'язками.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плавання в басейні.

«Артист повинен завжди прагнути до 💯 приємної ефективності Тому :

1. Спорт

2. любов

3. Робота над собою

хочу в тепло, але йду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала зірка під новим роликом в Instagram. Як і очікувалося, шанувальники захопилися підтягнутою формою співачки і всіляко вихваляли її квітучий вигляд.

Раніше стало відомо, що у зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.

Багато музикантів по всьому світу змушені відмовитися від гастролей і майбутніх концертних турів. Не стала винятком і знаменита українська співачка. У своєму Instagram-профілі вона особисто прокоментувала ситуацію.

«Як ви знаєте, уряд Німеччини прийняв рішення про скасування всіх громадських заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Тому ми переносимо першу частину нашого туру по Німеччині з березня на травень!

Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові🤲 люблю і до зустрічі ❤», – написала зірка.

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