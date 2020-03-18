Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважалася на зйомках нового проекту

Кілька днів тому Анна заявила про початок роботи над шоу "Квартира 69", під час якого збирається обговорювати інтимні питання, "знімати" заборони на різні важливі теми і навіть запросила взяти участь власних шанувальників, пише Рoliteka.net.

Так, на нових кадрах в соціальній мережі Instagram співачка показала, як поразвлекалась на ліжку разом з першими учасниками нового проекту. Зірки мило базікали і голосно сміялися, періодично піднімаючи ноги і трясучи руками.

«#этобезумие Другий день зйомок #квартира69 @69apt оголошую відкритим! @klavacoca - one love ❤», – підписала новий ролик зірка.

Як і очікувалося, шанувальники відреагували досить неоднозначно на побачені кадри:

«Чоловіча стать ведіть себе як справжні чоловіки ,а не як ......», «Який гарний пояс», «Якась пародія😂😃і кривляння», «Капець хлопець жопою крутить😂😂😂», «Весело у Вас 🤣», «Аня Аня. Анод. Прийом», «Dурью нудьгуєш на камери? Ну ну», «Орхилея вирощується по дотичній. Це ти з мікрофоном».

До цього Седокова з'явилася на зйомках шоу "Квартира 69" в одному боді.

Так, в цей раз на представлених фото зірка з пишними і розпущеним волоссям показала себе в кольоровому боді, з ременем на талії і незвичайних колготках в клітинку. Причому на деяких кадрах свій наряд зірка доповнила червоним вільним плащем.

«Через годину закінчиться наш перший знімальний день #Квартира69 і я зібрала тут кращих. Тих, хто висловлюється в моєму серці, тих, ким я щиро захоплююся, тому що вони не схожі ні на кого, тому що стандарти для нас ❤️ Скоро в ефірі #квартира69 #69apt 🎥💥», – підписала кадри Ганна.

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