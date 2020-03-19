Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїм домашнім відпочинком

Зараз балерина змушене скасувала свої концерти, тренування і які-небудь виступи з-за введеного нещодавно карантину. Тим не менше це не заважає артистці постійно поповнювати соціальні мережі, в тому числі і Instagram, провокаційними кадрами, пише Politeka.net.

Так, цього разу на своїй сторінці зірка похвалилася домашнім відпочинком на карантині. Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким так Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його. Підпису ж артистка розповіла, що користувачам мережі краще зайнятися собою і карантином, ніж "злими коментарями".

«Прекрасний романтичний коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите з розуму.😂 Читайте книги краще😊 І моє теж "Плата за успіх". 🌺 І не забувайте купувати квитки на мою пітерську прем'єру вистави "Балерина в задзеркаллі цирку" 6 го квітня на моєму сайті та у касах міста та Театру Муз Комедії👍», – написала Волочкова під новим постом.

До цього ж помітно схудла і втомлена балерина з'явилася без макіяжу в улюблених вовняних чоботях і коротких шортах з майкою перед жінкою, яка провела з нею сеанс. Сама зірка виглядала трохи змучено і навіть засвітила реальний вигляд своєї шкіри.

З-за положення, яке прийняла Анастасія, сидячи на краю світлого крісла, можна помітити обвислу шкіру на ногах Анастасії. Зовсім не таку ідеальну, як раніше нахвалювала свої форми сама зірка.

«Після насиченого дня сьогодні мені доля подарувала зустріч з чудовою дівчиною Сафі.😊 Вона психолог. І дивно світла людина! 🙏 Я ніколи не вдавалася до допомоги психолога, тому що я сама дуже сильний духом людина і можу підтримку людську надавати нужденним в ній людям.🙏😊 Але в сьогоднішні дні хаосу і паніки у багатьох (хоча закликаю всіх не панікувати і не впадати в депресію), допомога психолога може виявитися вкрай необхідною і стати підмогою!👍

Ми довго розмірковували про що.. І зокрема про те, як артистам впоратися зі складністю в тому, що багато творчі люди з причини того, що потрібно погодитися і прийняти ситуацію карантину та обмеження спілкування з великою кількістю людей, не впасти в депресію від того, що ми позбавлені можливості НА ЧАС виходити на сцену, дарувати свою творчість, зустрічатися з глядачами, бути в цій чарівній для нас іпостасі..🙏 Сафі дала неймовірно цінні поради і дуже підтримала», – написала Волочкова.

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