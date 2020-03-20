Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, похвалилася фігурою в об'ємному піджаку

Спортсменка опублікувала знімок, на якому з'явилася в незвичному вигляді, пише Politeka.net.

На зірці - об'ємний піджак пісочного кольору, під ним видніється чорний топ з відвертим декольте. На шиї блищав тонкий ланцюжок.

Очі Анни підфарбовані яскравими блакитними тінями, а пухкі губи - помадою нюдового відтінку.

Гімнастка зібрала волосся в джгут, засвітивши яскравий манікюр бордового кольору.

Фаворитка Ями повернела голову вбік і подивилася вдалину.

"Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі. Мені допоміг простий ритуал: щоранку стаю перед дзеркалом і повторюю, що я гарна, щаслива, успішна. На перший погляд, нічого складного, але спробуй сказати щось на кшталт цього, дивлячись собі ж у вічі" , - написала Різатдінова.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків і трохи коментарів.

"Аня,ви дуже гарна ♥️♥️♥️", "Самонавіювання: «Я найчарівніша і найпривабливіша. Я дуже подобаюся чоловікам. Вони просто без розуму від мене. Всі чоловіки обертаються мені вслід і дивляться» . З фільму "Найчарівніша і Найпривабливіша")", "Чудовий, прекрасний образ!", "Надихаюча і прекрасна, ніжна і мотивуюча ❤❤❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова опублікувала відео з магазину на своїй сторінці в Instagram.

Зірка з'явилася в медичній масці, йдучи з візком по магазину. У якийсь момент вона робить розтяжку, використовуючи для цього візок.

«2 день карантину», - підписала пост Різатдінова.

За дві години ролик переглянули понад 26 тисяч разів.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова з'явилася в чорній шовковій маєчці. Тонкі бретельки ледь не ковзали по її ідеальному тілу.

Глибоке декольте наряду ледве не засвітило зайве.

Маленький ланцюжок на шиї доповнив образ, а манікюр додав якоїсь яскравості.

Анна розпустила своє довге хвилясте волосся.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула шикарними формами в облягаючому платті: «Ого яка!».

А ще Politeka писала, что Ганна Різатдінова похвалилася бездоганною фігурою в тонкій маєчці: "Це заворожує".

Також Politeka повідомляла, що Ганна Різатдінова згадала юність і блиснула шикарним тілом в мереживній боді: «Ось це форми!».