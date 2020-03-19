Знаменита українська співачка Анна Седокова з'явилася на зйомках шоу "Квартира 69" в досить відвертому іміджі

Незважаючи на те, що зараз введені обмеження в зв'язку з епідемією коронавіруса, Ганна не стала обмежувати свою роботу і продовжує активно просувати зйомки нового шоу, яке вирішила анонсувати декілька днів тому, пише Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі співачка постала в досить незвичайному вбранні - вільній чорній кофті з принтом вогню на руках. На обличчі зірки красувався яскравий макіяж, а також можна помітити спеціальний фільтр Instagram, який помітно змінив зовнішність зірки.

Тим не менш, кадри виглядають невдалими, так як з-за освітлення і фільтра шкіра зірки здається дуже смаглявою і неприродно темною.

Сама Ганна розповіла в ролику про своє шоу і про те, що у неї залишилося мало вільного часу через постійні зйомки. Оскільки кадри Анна представила в спеціальному розділі, то шанувальники не змогли залишити свої зауваження на її адресу.

До цього Седокова з'явилася на зйомках шоу "Квартира 69" в одному боді.

Так, в цей раз на представлених фото зірка з пишними і розпущеним волоссям показала себе в кольоровому боді, з ременем на талії і незвичайних колготках в клітинку. Причому на деяких кадрах свій наряд зірка доповнила червоним вільним плащем.

«Через годину закінчиться наш перший знімальний день #Квартира69 і я зібрала тут кращих. Тих, хто висловлюється в моєму серці, тих, ким я щиро захоплююся, тому що вони не схожі ні на кого, тому що стандарти для нас ❤️ Скоро в ефірі #квартира69 #69apt 🎥💥», – підписала кадри Ганна.

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