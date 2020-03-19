34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, а раніше брала участь у групі "Nikita", потрясла розтяжкою прямо на кухні
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому вбранні. На Анастасії чорний напівпрозорий комбінезон, який вигідно підкреслив її чудову фігуру, а від зони декольте неможливо відвести погляд. Але ще більше вражає поза, в якій зірка застигла перед об'єктивом.
Кумейко відкрила холодильник і задерла праву ногу на його дверцята. При цьому в руці Настя тримала апельсин.
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"Ну що ж, вчора підтягнули хореографію. 💃😳 Сьогодні прийшов час арифметики. Скільки апельсин на фото? 🍊😏", - підписала кадр артистка.
Шанувальники не втрималися від компліментів. А деякі так прямим текстом і написали, що через занадто відвертий образу Насті - не до арифметики.
"Ну нарешті, я вже почала сумувати по холодильнику 👍"
"Давайте домовимося, що ми будемо називати апельсинами😂"
"Твої рахувати?😂"
"Нана ви просто супер😍😍"
"Nana, так нечесно, мозок відключається. Які апельсини..."
"Анастасія ви як завжди порхаєте"
Раніше ми повідомляли, Кумейко розбурхала зовнішнім виглядом в топі і трусиках оранжево-персикового відтінку. Примітно, що топ частково виконаний з напівпрозорої тканини - бюст красуні просто так і "кричить", щоб на нього дивилися вічність.
«Божественна», «ідеальне тіло», «дуже красива», «неймовірний вигляд», «кров з молоком», «чудово виглядаєш», - писали дівчині в коментарях.
Також ми розповідали, екс-Nikita побешкетувала із подругою в ліфті, закарбувавши найцікавіші моменти. Співачка поспішила поділитися ними в "сторіз". Так, Настя зробила свій коронний трюк, який вона робила і раніше, - задерла ногу вище голови. Її анітрохи не збентежило те, що вона була в сукні, і погляду прихильників відкрилося трохи "зайве".
Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі
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