Такого від зірки не очікували

Російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, який є чоловіком Наталії Корольової, спантеличив мережу дивним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram чоловіки.

«Поїхав у магазин за хлібом, виходжу, а біля мого Хаммера засідка.....», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно дівчину в напівпрозорому темному боді і червоних чоботях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«тільки не показуйте Королевою. Скандал буде», «що за чудовисько чудненькое? Відштовхуючий вигляд», «вимираючий вид», «сором'язлива», «жопа пипець», «Наташа краще. Це якась фуууу», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес".

Артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливій образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаної груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько оголяючись не до місця.

Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.

"Приїхав на банкет....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.

За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від коментарів.

Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".

А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".

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