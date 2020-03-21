Зірок, як і зараз, робили ідеальніше

В радянські роки, коли не було електронних програм для обробки фото застосовувалися свої хитрощі

Колишній чоловік Алли Пугачової, режисер, автор фільму "Душа", серіалу "Кураж" Олександр Стефанович розповів, як "фотошопили" знімки в ті часи.

За словами Стефановича, артистів сильно обрабляли для листівок, зйомок і так далі, а в справжньому житті вони виглядали дещо інакше.

Зокрема, в той час існувало "Бюро пропаганди кіномистецтва", що виправляло фотографії артистів за допомогою спеціальних кольорових олівців і вугілля, пише kp.ua. Фахівці підфарбовували артистам очі або щоки, прибирали зморшки за допомогою спеціальної розтушовування олівцем.

В кіно також використовували подібні хитрощі. Так актрису Любов Орлову знімали, натягнувши на об'єктив кінокамери капронову панчоху. Зображення ставало м'якше. Такий трюк режисер підгледів в Голлівуді, саме так знімали саму Вів'єн Лі у "Віднесених вітром".

А у 70 - 80-ті роки вже використовувалися більш сучасні технології - спеціальні різнокольорові скельця. таким чином, підправляли будь-яке зображення - збільшували очі, прибирали зморшки, додавали рум'янець, і робили обличчя худішим.

Співачку Софію Ротару у фільмі "Душа" знімали за допомогою таких фільтрів. Оператор використовував голлівудський прийом, який називається "в кут, на ніс, на предмет". На зірку наводили камеру, вона не дивилася прямо в об'єктив, а в кут, потім на кінчик свого носа і далі кидала погляд в камеру.

Таким чином очі Софії Ротару ставали більше. При монтажі прибирали погляд у кут і на ніс - залишали тільки розкритий погляд в камеру. Очі були бездонними.

А у Алли Пугачової у фільмі "Жінка, яка співає" немає щербинки між передніми зубами. Прибрати щілину вдалося завдяки капі. Таким чином, режисер хотів зробити з співачки голлівудську діву.

Варто відзначити, що капа спотворювала дикцію і Пугачова сильно шепелявила, але це прибирали під час переозвучки.

Також в ті роки використовувався пластичний грим, і завдяки ньому актор Інокентій Смоктуновський перевтілився в Леніна у фільмі "Перший відвідувач". Для цього застосовували гіпс, який накладали на актора, знімали і робили шматки пластичного гриму. Останні приклеювали на обличчя.

Нагадаємо, що коханий Пугачової облисів, скандальне фото наробило галасу: "Старість не щадить".

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