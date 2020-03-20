В ЗМІ з'явилася інформація про смерть Алли Пугачової, яка на тлі паніки через коронавірус, сильно налякала шанувальників артистки

Після повідомлення про смерть Примадонни всі кинулися в її Instagram. На щастя, артистка відгукнулася і навіть пожартувала з приводу карантину, опублікувавши фото футболок з кумедними і соціально корисними принтами "сиди вдома, не гуляй", передає Politeka.net.

"Хороша порада від Ігоря Гуляєва#актуальний принт#Гуляєвмода", - підписала кадр Пугачова.

Фанати, що переймаються станом артистки, почали запитувати у неї в коментарях, як вона себе почуває. Проте Алла Борисівна поки зберігає мовчання.

"Алла Борисівна,здрааствуйте! У мене погані новини. Справа в тому, що про вас на одному сайті сбрехали, нібито ви померли. Я думаю, що ви повинні вжити заходів."

"Покажіть нам себе, як ви сидите😊❤️"

"Алло, як ви там..."

"Було б цікавіше, якби Ви себе в такій футболці опублікували 😊😊😊"

"Добрий вечір, Алла Борисівна! Як ви себе почуваєте? Покажіться, будь ласка, хоча б у цій білій футболці. Я правильно розумію, що сиди вдома, не гуляй означає, що не треба ходити в багатолюдні місця і не гуляти :значить, не випивати, як Кіркоров гуляв на дні народження однієї зі своїх прости . . . Це прямо "бенкет під час чуми "... Багато Вам літа! Якщо завтра раптом залишуся без смартфона, то прощаюся з Вами. До побачення, до зв'язку. Прощайте! ☺🙇👵❤💙💚"

Раніше ми повідомляли, в мережі на одній з фан-сторінок Пугачової опублікували архівне фото, на якому ще молода артистка курить в нескромному вбранні. Алла Борисівна постала в коротких шортиках, при цьому опустилася на одне коліно, намагаючись, мабуть, зобразити пристрасть.

"Алло, кинь цигарку!", "Ось такою я Аллу і пам'ятаю, зараз, звичайно, зовсім інше обличчя. Та ні, не через вік, а через підтяжки-натяжки нескінченні", "Красуня, чоловіки в ті роки голову від неї втрачали", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що коханий Пугачової облисів, скандальне фото наробило галасу: "Старість не щадить".

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