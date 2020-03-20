Регіна Тодоренко показала зухвалий кадр в короткому платті і висміяла власних хейтерів

Як відомо, Тодоренко веде кілька проектів, є телеведучою, займається вихованням сина й встигає при цьому подорожувати, пише Рoliteka.net.

Проте своєю поведінкою часто Регіна привертає до себе увагу і недоброзичливців, а також тих, хто часто залишає багато злісних коментарів під постами зірки.

Цього разу зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайній сукні, повністю розшитою паєтками і підкреслившому її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «як повія поводиться» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻 Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

Шанувальники тут же відреагували на побачене і написали безліч коментарів з похвалою на адресу Тодоренко. Втім, знайшлися і ті, хто додав до порцію негативу ще пару слів.

Раніше телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.

Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти. Шанувальники, як з'ясувалося, пост не оцінили:

«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦‍♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».

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