Російський шоумен Максим Галкін розкрив, як розважаються їх зі співачкою Аллою Пугачовою діти під час карантину

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому шестирічні Гаррі і Ліза постали за дивним заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Таємничості надала напівтемрява: спочатку малюки випили "чарівну воду" з чана, а потім почали кружляти навколо "алтаря", примовляючи "раз, два три - коронавірус піди!"

"Стародавній обряд вигнання коронавіруса 🧙🏻 Ліцензія Роснепотребзазора номер 22322232 від 45 року до н. е.", - підписав відео гордий батько.

Шанувальники здивувалися фантазії Максима, Гаррі і Лізи, поставивши за пару годин майже 300 000 "лайків".

"Правильно, так його.😊"

"Які ж вони класні💚 напевно це найщасливіші діти)"

"А можна докладну інструкцію?😂"

"Будемо практикувати!!! 🔥"

"Можна обряд такий додому замовити?))). Саме в даному виконанні🤗🤗🤗. Відразу видно - Майстри своєї справи ☝️.👻"

"Ой які розумники😁"

"Дорого беруть?)"

Зазначимо, станом на 19 березня в Росії налічується 199 виявлених носіїв коронавірусної інфекції, з них 188 - громадяни Росії, 11 - іноземці.

Раніше ми повідомляли, це не перша "містична" витівка дітей Пугачової і Галкіна. До цього артист поділився в Instagram кадрами, як Гаррі і Ліза переодяглися в страшних персонажів і влаштували міні-виставу. Примітно, що голос за кадром дивно схожий на голос примадонни.

"Діти весь будинок налякали! Страшилки на ніч!", - прокоментував сам Галкін.

Фанати незвичайної сімейки розщедрилися на компліменти: "Максим,чарівні Ваші діти...", "Якщо у Венеції не можна - Венеція йде до нас", "Ну, нарешті привиди. А замок не замок без них", "У щасливих людей , гарні діти. Здоров'я вам і вашій родині", "Маскарад у Венеції скасували, ви влаштували його вдома", "Справжній замок з привидами", "Молодці. Як весело живеться. Заздрю білою заздрістю".

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