Зірка шоу "Танці з зірками" балерина Катерина Кухар та її чоловік, також артист балету, Олександр Стоянов показали, як ніжаться в сонячних променях і обіймах один одного

Через спалах коронавірусної інфекції COVID-19, як відомо, в Україні введено карантин. Багато знаменитостей відхилилися від своїх звичних щільних графіків, гастролей зокрема і, зрозуміло, особистих поїздок і перельотів куди-небудь - майже всі відпочивають вдома. Так зіркова пара Кухар і Стоянов вирішили показати, мабуть, на власному прикладі і з допомогою пісні, що сумувати нікому не варто і сподіватися треба тільки на краще, пише Politeka.net.

Голубки виклали в мережу спільне відео, де співають: "...Ночь пройдет - наступит утро ясное" і про те, що "Солнце" неодмінно "взойдет". На кадрах зі сторіз Каті видно, як вона ніжно обіймає чоловіка, той у відповідь посміхається і дивиться на дружину, вони трохи покружляли в спонтанному танці та співали. У підписі до кадрів Катерина зазначила, що співає пара "про хороше". При цьому зірка балету була в білому халаті, без укладання і макіяжу, а Олександр у футболці. Вигляд у подружжя був щасливий.

Раніше повідомлялося про те, що через спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вони були змушені перервати свій довгоочікуваний медовий місяць в Таїланді і терміново повернутися в Україну. Про це Кухар повідомила у своєму мікроблозі в Instagram.

Судячи з реакції знаменитості на непередбачену подію, вона явно засмутилася.

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко і мій #honeymoon через 10 років, тому доказ... Не буду рахувати дні, які нам довелося залишити непережитими в Таїланді і не буду про них шкодувати, зараз саме головне — це повернутися додому...", - писала зірка в соцмережі.

Після чого з'явилася інформація, що подружжю через туроператора вдалося поміняти квитки. В даний час вони вже в Україні.

"Я буду дуже сумувати за цим райським місцем і ще довго згадувати, то внутрішнє відчуття спокою і захоплення, які викликали на моєму обличчі посмішку. Всі зараз перенасичені інформацією від ЗМІ за останній тиждень встигли дуже втомитися і розхитати свої нерви... Мийте руки з милом і намагайтеся не відвідувати людні місця. Бережіть себе і будьте здорові!🙏🏻🤍", - порадила артистка співвітчизникам.

Пости Кухар викликали переполох серед її фанатів.

"Ніхто не усвідомлює краси подорожі, поки не приїде додому і не покладе голову на свою рідну подушечку)🌅"

"Ви такі неймовірні😍"

"Вам би роман писати. Так красиво викладаєте🌺"

"А навіщо було їхати в розпал вірусу - незрозуміло"

"Азія - батьківщина короновіруса! А ви там лазите! Треба швидше чистити астральне тіло🥂😷"

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одному пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

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