Популярна українська співачка Настя Каменських показала щасливий відпочинок разом зі своїм домашнім улюбленцем

Настя вирішила показати, як відпочиває разом зі своєю домашньою улюбленицею - собачкою Мімі. як відомо, у зв'язку з введенням карантину зірці довелося скасувати частину концертів, роботу над проектами і навіть участь у шоу "Голос", , пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка у звичайній світлій кофті і без макіяжу з'явилася з щасливою посмішкою на обличчі і в обнімку разом з маленькою собачкою. Схоже, зірка насолоджується відпочинком разом зі своїм чоловіком, який дуже рідко буває у них двох одночасно з-за постійних роз'їздів по країні і роботи над різними проектами.

«Щастя - це не те, що зовні, а те, що всередині вас. Важливо вміти перебувати в моменті. Не в минулому або майбутньому, а тут і зараз 😌

Бути щасливим, просто тому, що живеш. Тому що навколо друзі, близькі, погода на вулиці гарна, а попереду ще стільки цікавого, стільки нових людей, нових місць, вражень, нових корисних навичок, курсів, книг, фільмів, смачної їжі.

І сьогодні, в Міжнародний день щастя, я хочу поділитися своїм теплом і творчістю з вами! 🤗🎶», – пише Каменських під новим постом. Шанувальники тут же відреагували і написали безліч коментарів.

До цього Настя показала, як вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася на своїй сторінці.

«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною! 🤗

Коли бачиш відгук - це завжди тааак приємно! І мене це теж мотивує робити для вас ще більше. І ось, натхненна вами, я вирішила запустити карантинний марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивувати один одного разом!», – написала артистка під новим постом. Шанувальники відреагували досить позитивно на новий пост.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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