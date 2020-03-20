Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Танців з зірками" і серіалу "Кріпачка", показала новий кадр в Instagram

На фото Ксенія позує в чорному прозорому вбранні. Волосся вона в цей раз зібрала у вузол. Мішина лежала на дивані, а на ній сидів кіт, який ліз до неї за ласкою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Трохи про нашу з ним кохання. Не стримався мужик", - написала Мішина під фотографією.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Ксенія опублікувала фото в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина натрапила на масу компліментів з-за нового образу.

Свіжу фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Ксенія стоїть у туманному серпанку. На ній надіті чорні окуляри, а її рот спокусливо відкритий. Видно, що Мішина вибрала обтягуючі сіре плаття, що підкреслює її ідеальну фігуру. Образ зірка доповнила великими сережками.

«А якщо справді всю ситуацію сприймати як тайм аут для природи і нашої землі? Подарувати їй якісь канікули і відпустку… адже легше стає, правда? Відразу все через любов і вдячність», - прокоментувала Мішина ситуацію з коронавірусом у світі.

Повідомлялося, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася фото в грайливому образі.

На зірці - чорні толстовка з капюшоном та штани, а також кросівки. Ксенія забрав волосся у хвіст. Вона тримала в руках стаканчик, піднесла його до уст і широко розкрила очі.

красуня Виглядала чудово і дуже грайливо.

В пості зірка розповіла, що із зростанням її популярності зростає і відповідальність. Далі зірка підняла тему прийняття себе.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" розбурхала розкішними формами

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" шокувала новим образом в екстра-міні

Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" приголомшила змінами у зовнішності



