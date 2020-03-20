Українська співачка Анастасія Кумейко - зараз більш відома під сценічним псевдо DJ Nana - здивувала відмінною фізичною формою і домашнім тренуванням, яке носила пікантне забарвлення

Як передає Politeka.net, артистка звивалася на килимку для тренувань і при цьому приймала різноманітні відверті пози й грайливо посміхалася на камеру. Як і більшість знаменитостей, у тому числі вітчизняних, Настя зараз сидить вдома, але не лінується влаштовувати спорзал і тренуватися прямо в стінах своєї квартири. Так на нових кадрах зі сторіз, Кумейко зігнулася на четвереньках і таким чином показала просто чудеса гнучкості своїм фоловерам.

Зазначимо, на артистці був облягаючий темний спортивний костюм з відкритою спиною, вона розставляла і піднімала ноги на камеру, по-котячому звивалася прямо перед камерою і всім бажала вдалих тренувань вдома.

Раніше повідомлялося про те, що тренер українських поп-дів Насті Каменських і Слави Камінської Андрій Хомицький влаштовує всеукраїнське тренування під час карантину.

Відповідне відео зірковий тренер опублікував на своєму Youtube-каналі:

«21 березня о 09:00 проведемо Всеукраїнське онлайн-тренування! Приєднуйся до нас». Андрій запросив українців приєднатися до ефіру суботнього тренування – адже карантин вимагає відповідальності, але не привід запускати своє тіло. Бути в хорошій фізичній формі реально і не відвідуючи тимчасово спортзал, впевнений Хомицький.

Він додав, що зараз українці мають потребу в тому, щоб об'єднається, більше, ніж, цитуємо: «при будь-якій революції». Він зазначив, що громадяни просто зобов'язані проявити відповідальність і залишатися вдома під час карантину.

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