Відома українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи "Час і Скло", показала нове фото в Instagram, де вона на "Лізі сміху"

На фото Надя позує в піджаку і берете. Образ співачка доповнила ременем у вигляді ланцюга на талії. Вона стояла на тлі червоної стіни, де був логотип "Ліги сміху". Дорофєєва склала губи для поцілунку і приготувалася відправити його в кадр. Волосся цього разу зірка залишила розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"найкраща команда,найкращого тренера", "Весь виступ сміялася", "Круті хлопці. Надя, ти взагалі вогонь", "Виступ - бомба! вам пряма дорога у фінал", "кращий сезон, завдяки вам і Дантесу".

Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала стильний образ в одній лише спортивній куртці.

цього разу на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки був представлений раніше не опублікований кадр, який був знятий під час роботи Наді разом зі своїм колегою Позитивом ще до розпаду групи. В рамках реклами спортивного одягу, зірка з'явилася в незвичайному образі.

Так, на сторінці шанувальників зірка з'явилися кадри зі зйомок реклами, раніше поданій разом з Олексієм Завгороднім. На нових фото зірка скромно позувала з розпущеним волоссям і в одній лише оверсайз-вітровку з різнокольоровими вставками.

Повідомлялося, що солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва засвітилася на відпочинку разом з мамою.

цього разу на фан-сторінці зірки з'явилися кадри, зроблені на відпочинку Наді з найріднішою людиною - мамою. Співачка щасливо пустувала поруч з жінкою, а також показала схудлу фігуру в спортивному костюмі, що складається лише з чорного топа і лосин з білими вставками.

Нагадаємо, Дорофєєва показала прощальне фото зі зйомок останнього кліпу

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