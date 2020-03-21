Українська співачка MARUV влаштувала стильну фотосессю в незвичайній білизні з мереживом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, кілька яскравих кадрів з останньої фотосесії в мереживній білизні рожево-бежевого відтінку, повідомляє Politeka.

Так, цього разу зірка показала себе в незвичайному білизну, а також у хвилеподібній накидці з рюшами, чорних чулкках і напівпрозорих чорних рукавичках. Волосся співачки звично залишила розпущеним, а на її обличчі можна помітити легкий макіяж.

Примітно, що підпис під знімками несе зовсім інший посил, ніж відверті фото. У примітці під знімками Ганна розповіла про свої особисті секрети здоров'я. Особливо важливі в цей період, коли потрібно бути пильними в цьому питанні:

1. Найперше і найважливіше — це харчування! Ми те, що ми їмо, і тому на період карантину краще стати вегетаріанцем, а ще краще вегетаріанцем - сироїдом. Я сама не сироїд, просто час від часу влаштовую собі такі тижня детокс.

Саме таке харчування допомагає мені бути завжди в тонусі під час гастролей і дуже щільного робочого графіка. Це самий міцний і перевірений роками спосіб.

2. Ніякого цукру!!!!!! 3. Раз в тиждень влаштовую собі день голодування! Особливо круті можуть дозволити собі сухе голодування, але я поки що не з їх числа)))

4. Спорт. Тренування Табаты або практикую йогу (зараз я роблю обидві). Ви можете подивитися щось в Ютубчике) Тренування Табаты теж є в Ютубі різних видів і складнощів.

5.Їм спіруліну і продукти де багато йоду. Йод-це паливо для щитовидної залози, яка відповідальна за виведення токсинів та іншого сміття з організму.

6.Позитивне мислення і пити багато води (я п'ю багато гарячої, хоча пишуть що це шкідливо, але за моїми відчуттями все відмінно, особливо після порції жирної їжі або при печії)», – розповіла Ганна.

До цього артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорої кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.

Проте багато користувачів мережі не були байдужі і як завжди написали досить гострі коментарі в дарес зірки, не забувши при цьому пократиковать її фігуру.

«Хто вже дивився @studiasoyuz зі мною і @vadimgalygin ?Якщо ще не бачили, то шукайте в інтернеті)))) я теж зараз шукаю 😂😂😂», – підписала нові фото артистка.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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