Зірка приміряла на себе "звірячу" сукню на відпочинку в Маямі

Відома співачка Світлана Лобода показала фігуру в леопардовій сукні на відпочинку

В цей раз знаменита артистка показала себе літньому іміджі під час відпочинку закордоном. Схоже, артистка нудьгує по можливості вибратися на відпочинок кудись на екзотичний острів, оскільки зараз через карантин багато країн закрили свої кордони, повідомляє Politeka.

Так, сьогодні на новому літньому фото зірка з'явилася в яскравому образі - легкому і ледве прикриваючому її тіло сукні з леопардовим принтом. Сам наряд Світлана відкрила на розрізі у стегна, оголивши тим самим частково також і сідниці і показавши, що вона як би без білизни.

Видно і оголена спина зірки - схоже вбрання досить відкритий, а на момент того, як Світлана позувала, було дуже жарко.

«Люблю село Майамі...👱‍♀️ думаєте до осені все заспокоїться ?в тур по Америці мотнем??», - написала під новим фото зірка.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«Красуня!👍👍👍👍👍», «А я люблю дівчину на цьому фото❤️❤️❤️☝🏻», «Ярославль чекає 🙏🏼», «Тольятті вірно чекає Світлану Сергіївну. І я взагалі не натякаю.», «Майамі, Маямі, я знаю, ти вмієш обладнати х*ями🤔», «Красуня😍🔥👏💘💋🤤», «Давайте і по Росії і по Америці😂🤞».

До цього зірка опублікувала стильний кадр в соціальній мережі Instagram, привертаючи увагу до себе і своєї роботи, яку вона тимчасово призупинила на час карантину.

Як видно, перед камерою зірка стояла кілька задумливо, тримаючи в руках незвичайний букет, який закриває її вбрання. Волосся співачки розпущені і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

"Дякую за вечір. Є про що подумати", – загадково підписала новий кадр зірка, як би натякаючи на романтичну частину свого життя, приховану від цікавих очей.

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