Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася розвагами на карантині разом з домробітницею

Зараз балерина змушене скасувала свої концерти, тренування і які-небудь виступи з-за введеного нещодавно карантину. Тим не менше це не заважає балерині влаштовувати досить незвичайні "виступи" у себе ж вдома, пише Politeka.net.

Цього разу Анастасія в образі клоуна вирішила показати, як веселиться разом з домробітницею Лолою, яка працює у неї вже багато років. Варто відзначити, що дівчина підтримала жарт Анастасії і вирішила приєднатися до своєрідного "концерту", як його назвала сама Волочкова.

У записі видно, що звезад позувала навіщо-то з носом клоуна замість маски і причому всіляко наголошувала, що її розваги справді сприймати не варто - вона всього лише дуріє від нудьги будинку. Тим не менш, щоб уникнути негативу на свою адресу Анастасія завбачливо приховала доступ до коментарів під постом.

Також зірка похвалилася розкішною вітальні, показуючи, як проводить там вечора. Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким так Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його. Підпису ж артистка розповіла, що користувачам мережі краще зайнятися собою і карантином, ніж "злими коментарями".

«Прекрасний романтичний коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите з розуму.😂 Читайте книги краще😊 І моє теж "Плата за успіх"», – написала Волочкова під новим постом.

Раніше ж балерина блиснула фігурою у всій красі, залишившись без одягу під час купання в льоду. Прикритися, втім, Анастасія вирішила також шматком льоду, трохи присівши в холодну воду, щоб приховати інші ділянки тіла.

На представленому в Instagram кадрі також видно, що волосся зірки мокрі, а сама вона посміхається перед камерою.

«Трошки холодно.😂💨В моїй купелі Лід замерзає природним чином. Особливо, коли морозно. А взагалі крижана купіль-прекрасна захист не тільки від коронавірусів, але і від божевілля і нерозсудливості багатьох людей і від будь-якого негативу.👍», – написала Анастасія.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях